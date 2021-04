Banda ultralarga, TIM: chiuso il digital divide in Friuli Venezia Giulia (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – TIM ha annunciato di aver chiuso il digital divide anche in Friuli Venezia Giulia. Dopo la Puglia, infatti, è stato completato il piano di copertura in Banda ultralarga attraverso la rete FTTx (ovvero con tecnologie FTTC fino a 200 Mbps e FTTH fino a 1 Gigabit/s), raggiungendo oltre il 99% delle famiglie che utilizzano la rete fissa gestita da TIM, a cui si aggiungono le connessioni ultrabroadband FWA e satellitari. “Nonostante l’emergenza Covid-19, TIM ha proseguito a dare un forte impulso al piano di sviluppo della fibra ottica e, nel caso del Friuli Venezia Giulia, sono stati realizzati interventi infrastrutturali in oltre 200 comuni per costruire nuove reti o ampliare quelle ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – TIM ha annunciato di averilanche in. Dopo la Puglia, infatti, è stato completato il piano di copertura inattraverso la rete FTTx (ovvero con tecnologie FTTC fino a 200 Mbps e FTTH fino a 1 Gigabit/s), raggiungendo oltre il 99% delle famiglie che utilizzano la rete fissa gestita da TIM, a cui si aggiungono le connessioni ultrabroadband FWA e satellitari. “Nonostante l’emergenza Covid-19, TIM ha proseguito a dare un forte impulso al piano di sviluppo della fibra ottica e, nel caso del, sono stati realizzati interventi infrastrutturali in oltre 200 comuni per costruire nuove reti o ampliare quelle ...

