Bafta 2021: le pagelle ai look delle star: dai monospalla-vaccino agli alettoni Star Trek (Di lunedì 12 aprile 2021) I Bafta 2021, cioè i premi inglesi al cinema e tv, sono l’ultimo scoglio prima degli Oscar. Ma la biggest night of the year for British film, in termini di look, non ha riservato molte sorprese. Tutti piuttosto elegantoni ma senza guizzi, pure gli errori nemmeno così ridanciani. Certo è che ci vuole uno stylist e un team arrivati da Plutone per mandare sul red carpet dei monospalla in un’epoca di vaccini al deltoide: dov’è il rispetto per i ritardi, le attese infinite, ma insomma. Però siamo in terra inglese, e dopo la Brexit ci rimane solo l’invidia da quasi immunità di gregge raggiunta. Leggi anche › Storia del red carpet dei Bafta Awards, aspettando l’edizione 2021 ... Leggi su iodonna (Di lunedì 12 aprile 2021) I, cioè i premi inglesi al cinema e tv, sono l’ultimo scoglio prima degli Oscar. Ma la biggest night of the year for British film, in termini di, non ha riservato molte sorprese. Tutti piuttosto elegantoni ma senza guizzi, pure gli errori nemmeno così ridanciani. Certo è che ci vuole uno stylist e un team arrivati da Plutone per mandare sul red carpet deiin un’epoca di vaccini al deltoide: dov’è il rispetto per i ritardi, le attese infinite, ma insomma. Però siamo in terra inglese, e dopo la Brexit ci rimane solo l’invidia da quasi immunità di gregge raggiunta. Leggi anche › Storia del red carpet deiAwards, aspettando l’edizione...

Advertising

SkyTG24 : BAFTA 2021, tutti i premi: Nomadland trionfa anche negli 'Oscar inglesi' - zazoomblog : Bafta 2021: i beauty look più belli delle star - #Bafta #2021: #beauty #belli #delle - raspa90 : RT @RepSpettacoli: Anche i Bafta vanno a 'Nomadland', la corsa agli Oscar è sempre più in discesa per Chloé Zhao [di Chiara Ugolini] [aggio… - RepSpettacoli : Anche i Bafta vanno a 'Nomadland', la corsa agli Oscar è sempre più in discesa per Chloé Zhao [di Chiara Ugolini] [… - VelvetMagIta : #BAFTAs 2021, #Nomadland trionfa con 4 premi tra cui miglior film: tutti i vincitori #VelvetMag #Velvet -