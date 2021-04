Avevano ordinato 2 | 6 chili di ‘droga della sciamano’ dal Brasile | arrestati due trentenni di Sassuolo

(Di lunedì 12 aprile 2021) BOLOGNA – Avevano ordinato in Brasile oltre 2,6 chili di dimetiltriptammina, la cosiddetta ‘droga dello sciamano‘, ma il plico contenente la sostanza è stato intercettato all’aeroporto ‘Marconi’ di Bologna dai Carabinieri del Nas bolognese e dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane del capoluogo emiliano, e per due 30enni residenti a Sassuolo, nel modenese, è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio. L’arresto, fanno sapere i militari, è stato convalidato questa mattina dal gip di Modena.

SardiniaPost

