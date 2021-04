Avella | la truffa dell’Rca per 700 euro | 35enne denunciato dai Carabinieri

(Di lunedì 12 aprile 2021) Cronaca di Avellino: idihannoperunche avevano cercato di raggirare una donna attraverso la stipula di una inesistente polizza auto. L’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. Questa volta l’indagine avviata daidella Stazione di, prende spunto

Questa volta l'indagine avviata dai carabinieri della Stazione di Avella, prende spunto dalla denuncia sporta da una donna che, dovendo assicurare la sua auto, veniva attratta dal prezzo oltremodo vantaggioso.