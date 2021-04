Avanti un altro: incidente per Patrizia De Blanck, Bonolis sotto shock – VIDEO (Di lunedì 12 aprile 2021) Ospite ad Avanti Un altro, Patrizia De Blanck, la contessa ha avuto un brutto incidente prima della diretta, tutta colpa di un biscotto. Vediamo insieme cosa è successo Patrizia De Blanck incidente ad Avanti Un altro, Paolo Bonolis sconvoltoIeri sera è andata in onda la prima puntata di Avanti Un altro- Pure di sera. Il celebre programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti sta avendo un’enorme successo, motivo per cui hanno pensato di mandarlo in onda in prima serata. La novità di questa nuova edizione riguarda la presenza di personaggi noti del mondo dello spettacolo. Infatti ieri sera abbiamo visto alcuni ex partecipanti del ... Leggi su formatonews (Di lunedì 12 aprile 2021) Ospite adUnDe, la contessa ha avuto un bruttoprima della diretta, tutta colpa di un biscotto. Vediamo insieme cosa è successoDeadUn, PaolosconvoltoIeri sera è andata in onda la prima puntata diUn- Pure di sera. Il celebre programma condotto da Paoloe Luca Laurenti sta avendo un’enorme successo, motivo per cui hanno pensato di mandarlo in onda in prima serata. La novità di questa nuova edizione riguarda la presenza di personaggi noti del mondo dello spettacolo. Infatti ieri sera abbiamo visto alcuni ex partecipanti del ...

