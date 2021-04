Autoerotismo | cosa c’è da sapere sulla masturbazione al femminile

Leggi su dilei

(Di lunedì 12 aprile 2021) Laè una pratica che consiste nell’esplorazione del piacere sessuale attraverso la stimolazione delle proprie zone erogene, si tratta di un aspetto fondamentale dell’esperienza erotica che è presente fin dall’infanzia ed è stata documentata in numerose culture. Diversamente dallamaschile, che viene vista come una normale tappa della crescita psicosessuale, laè stata considerata per molto tempo un tabù. Le convinzioni culturali del passato hanno portato a considerare questo comportamento come un sostituto del piacere condiviso e come segno di una sessualità nevrotica, generando un senso di vergogna e disagio nelle donne che la praticavano. Benefici per la salute Ad oggi sta avvenendo un progressivo cambiamento nella rappresentazione pubblica della ...