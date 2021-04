Atalanta, Muriel è blindato. Salvo offerte folli… (Di lunedì 12 aprile 2021) Venerdì Muriel festeggerà il suoi 30 anni: l’Atalanta non ha intenzione di cedere il suo gioiello, ma l’interesse nei suoi confronti è altissimo L’Atalanta non ha nessuna intenzione di cedere Luis Fernando Muriel. Salvo offerte folli. L’attaccante colombiano venerdì compierà 30 anni, prenotandosi come regalo di compleanno una rete contro la Juventus. Il suo score stagionale è da 22 centri, in campionato viaggia a 18 gol in 28 presenze, pur giocando meno di cinquanta minuti a partita. Lo vuole l’Inter, per un tridente da sogno con Lukaku e Lautaro, al posto di Sanchez. Ma diversi club europei stanno contattando il suo agente Lucci. In particolare quelli della Liga. Su tutti il Barcellona, che nel 2017 lo aveva già cercato quando giocava nella Sampdoria, prima che si accasasse al ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Venerdìfesteggerà il suoi 30 anni: l’non ha intenzione di cedere il suo gioiello, ma l’interesse nei suoi confronti è altissimo L’non ha nessuna intenzione di cedere Luis Fernandofolli. L’attaccante colombiano venerdì compierà 30 anni, prenotandosi come regalo di compleanno una rete contro la Juventus. Il suo score stagionale è da 22 centri, in campionato viaggia a 18 gol in 28 presenze, pur giocando meno di cinquanta minuti a partita. Lo vuole l’Inter, per un tridente da sogno con Lukaku e Lautaro, al posto di Sanchez. Ma diversi club europei stanno contattando il suo agente Lucci. In particolare quelli della Liga. Su tutti il Barcellona, che nel 2017 lo aveva già cercato quando giocava nella Sampdoria, prima che si accasasse al ...

