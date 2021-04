ATA terza fascia | se si cambia la provincia ma si ha lo stesso punteggio si presenta domanda di CONFERMA

(Di lunedì 12 aprile 2021) Graduatorie ATA: è possibilere laentro il 22 aprile 2021 sia per nuovo inserimento cheo aggiornamento. Ecco cosa dice il dm n. 50 del 3 marzo 2021 per quanto riguarda le domande di, destinate quindi ad aspiranti già inseriti nelle graduatorie costituite nel 2017. Ricordiamo che le nuove graduatorie avranno validità per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24. L'articolo .

Advertising

CGILModena : ?? 3^ FASCIA ATA [22/3 - 22/4] Flc e Cgil Modena ti aiutano nella compilazione delle domande ? cos'è? La nostra guid… - infoitinterno : Graduatorie ATA: quali differenze tra terza fascia e 24 mesi? - infoitinterno : Graduatorie terza fascia ATA: i titoli culturali che danno punteggio - zazoomblog : Graduatorie terza fascia ATA: i titoli culturali che danno punteggio - #Graduatorie #terza #fascia #titoli - orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA: i titoli culturali che danno punteggio -

Ultime Notizie dalla rete : ATA terza

ISTRUZIONE Domande graduatorie personale2021fascia. Ecco la GUIDA per Istanze online Giustizia, Salute e Universit * Venti i grandi concorsi nell ambito della Giustizia , con 2.700 ...Sulla piattaforma Istanze online si pu compilare la domanda per l inserimento o l aggiornamento dellafascia delle graduatorie di supplenza per il personaledella scuola pubblica : alla procedura, valida per il triennio 2021/23. Da alcune stime sarebbero interessate oltre due milioni di ...Al “PalaBancoDesio”, Cantù e Trento si danno battaglia dal primo all’ultimo secondo, dando vita a una partita tiratissima, maschia e molto ruvida su entrambi i lati del cam ...L’iniziativa della Regione, fondata sullo screening periodico di studenti, docenti e Ata degli istituti coinvolti ... 232 nella fascia 7-14 anni (elementari-terza media). Segno che i contagi ...