AstraZeneca, Galli: “Seconda dose da altro vaccino? Assurdo bricolage” (Di lunedì 12 aprile 2021) Decidere di somministrare un vaccino diverso da AstraZeneca a chi attende la Seconda dose anti Covid dopo avere fatto la prima dose del siero anglo svedese, “dal punto di vista tecnico è una prospettiva abbastanza orripilante e non ha senso. Chi non vuole fare la Seconda dose del vaccino si tenga la sola prima dose e faccia l’esame anticorpale per vedere se c’è una risposta. Certo non è possibile fare dell’Assurdo bricolage con i vaccini”. Interviene così sul tema Massimo Galli, primario infettivologo all’ospedale Sacco di Milano e docente all’università Statale del capoluogo lombardo, in un’intervista a ‘Il Mattino’. “Sostituire la Seconda dose con ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) Decidere di somministrare undiverso daa chi attende laanti Covid dopo avere fatto la primadel siero anglo svedese, “dal punto di vista tecnico è una prospettiva abbastanza orripilante e non ha senso. Chi non vuole fare ladelsi tenga la sola primae faccia l’esame anticorpale per vedere se c’è una risposta. Certo non è possibile fare dell’con i vaccini”. Interviene così sul tema Massimo, primario infettivologo all’ospedale Sacco di Milano e docente all’università Statale del capoluogo lombardo, in un’intervista a ‘Il Mattino’. “Sostituire lacon ...

