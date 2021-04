AstraZeneca | Bassetti | «Buon vaccino | istituzioni assenti»

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il, nelle ultime settimane, è diventato un po' il simbolo delle difficoltà legate ad una campagna vaccinale senza precedenti. Gli stop e le raccomandazioni che si sono susseguite hanno finito per generare dubbi ed incertezze., dubbi nascono da altalena di decisioni su raccomandazioni Ilè, però, un preparato che come tutti gli altri è stato validato dagli enti regolatori che ne hanno certificato efficacia e sicurezza. Può, però, diventare difficile far passare il messaggio che le controverse circostanze delle ultime settimane siano da vedere come ulteriore volontà di accertare che il preparato rappresenta unche soddisfa gli standard di sicurezza e che funziona. L'aria che tira, il punto di vista di ...