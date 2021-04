Assegno unico | quali sono gli importi per le famiglie A chi conviene e a chi no

(Di lunedì 12 aprile 2021) È conto alla rovescia per i provvedimenti attuativi della legge che istituisce l’e universale per i figli a carico fino a 21 anni, approvata definitivamente dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2021. L’dovrebbe partire dal mese di luglio 2021, cancellando e di fatto sostituendo gli attuali sussidi familiari: bonus bebè, detrazioni figli a carico, bonus mamma, assegni al nucleo familiare, fondo di sostegno alla natalità. L’sarà destinato a tutte lecon figli, ma l’importo varierà a seconda dell’Isee, “sulla base di principi di universalità e progressività”. Secondo la stima della Fondazione studi consulenti del lavoro, il valore oscillerà da 40 euro a figlio al mese fino a 200 euro. Non ...

figli disabili: a chi spetta, importi e maggiorazioni Vediamo ora nel dettaglio i requisiti fondamentali per richiedere il Bonus sociale elettrico per disagio fisico e tutte le modalità ...L'2021 dovrebbe portare vantaggi solo per il 68% delle famiglie italiane mentre per il 29,7% è previsto addirittura un peggioramento . A dichiararlo l' Istat mentre la Fondazione studi ...Dal 1 luglio entra in vigore l’assegno unico universale. Nessun vantaggio economico in vista, anzi sarà penalizzante per molte famiglie.La Legge 1 aprile 2021, n. 46 "Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale" è entrata in vigore ...