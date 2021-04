Assegno unico famiglie | il quadro importi e i benefici che saranno sostituiti

(Di lunedì 12 aprile 2021) L’ormai è stato messo nero su bianco, con il varo della legge n. 46 del 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Ma ovviamente non basta questo provvedimento:necessari, nel corso delle prossime settimane, alcuni provvedimenti attuativi, che dovranno dettagliare l’applicazione pratica del nuovo. L’intenzione del Governo è attivare detta misura a partire dal primo luglio di quest’anno, nella finalità non soltanto di aiutare economicamente i nuclei familiari con figli a carico, ma anche allo scopo di inglobare in un solo strumento, una pluralità di di contributi oggi attivi, che verrebbero dunque unificati e, quanto meno in parte, potenziati e rafforzati. Vediamo dunque più da vicino quali sono gli ...

ItaliaViva : La ministra @elenabonetti : «Investire nel lavoro femminile è una priorità» - elenabonetti : Se un’azienda oggi deve assumere una donna o un uomo, potrebbe considerare più costoso scegliere una donna, dovendo… - f_burla : «L'assegno unico può funzionare se non è solo una misura di contrasto alla povertà, ma un sostegno alle responsabil… - lanuovaBQ : ++ #ASSEGNO UNICO AGIRE SUGLI #EFFETTI PUO' ESSERE #DANNOSO ++ Non basta quindi dare la paghetta di #Stato ai figl… - FenealImperia : Assegno familiare unico 2021 -

... con una loro possibile inclusione in futuro vista la particolare attenzione che il governo sta dando ai lavoratori autonomi (vedi anche cassa integrazione e, solo per citarne alcune). ...46 "Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'e universale" entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2021in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data ... Ulteriori versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell’interessato, considerati come nuova ...Dal 1 luglio entra in vigore l’assegno unico universale. Nessun vantaggio economico in vista, anzi sarà penalizzante per molte famiglie.