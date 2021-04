Ascolti TV | Domenica 11 aprile 2021. Sorpresa: Avanti Un Altro (17.59%) batte La Compagnia del Cigno (17.02%) (Di lunedì 12 aprile 2021) La Compagnia del Cigno 2 Nella serata di ieri, Domenica 11 aprile 2021, su Rai1 – dalle 21.39 alle 23.40 – in prima visione la prima puntata de La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato 4.050.000 spettatori pari al 17.02% di share. Su Canale 5 – dalle 21.25 alle 24.54 – il debutto Avanti Un Altro! Pure di Sera ha raccolto dAvanti al video 4.109.000 spettatori pari al 17.59% di share (Avanti un Altro Po’: 1.739.000 – 14.25%). Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.281.000 spettatori (4.63%), nel primo episodio e 1.213.000 spettatori (4.56%), nel secondo episodio. Su Italia1 X-Men – Giorni di un futuro passato ha intrattenuto 1.112.000 spettatori con il 4.73% di share. Su Rai3, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 aprile 2021) Ladel2 Nella serata di ieri,11, su Rai1 – dalle 21.39 alle 23.40 – in prima visione la prima puntata de Ladel2 ha conquistato 4.050.000 spettatori pari al 17.02% di share. Su Canale 5 – dalle 21.25 alle 24.54 – il debuttoUn! Pure di Sera ha raccolto dal video 4.109.000 spettatori pari al 17.59% di share (unPo’: 1.739.000 – 14.25%). Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.281.000 spettatori (4.63%), nel primo episodio e 1.213.000 spettatori (4.56%), nel secondo episodio. Su Italia1 X-Men – Giorni di un futuro passato ha intrattenuto 1.112.000 spettatori con il 4.73% di share. Su Rai3, ...

