Arte dal basso | il crowdfunding di ReWiters che ti consente di pubblicare i tuoi lavori

(Di lunedì 12 aprile 2021) Poggi, 12 aprile 2021, una particolarissima campagna disostenuta da artisti, intellettuali, attivisti (per esempio Nancy Brilli, Vauro, Annalisa Corrado, Karma B., Arianna Porcelli Safonov, e tanti altri), ma anche professionisti o giovanissimi. Stiamo parlando del Movimento Culturale ReWriters, fondato dalla giornalista e scrittrice Eugenia Romanelli, che ancora una volta fa parlare di sé per la capacità di rottura di qualsiasi schema in nome di una sorta di rivoluzione culturale. Unche, mentre chiede aiuto, ne dà: sostenendo la campagna, infatti, a partire da soli 5 euro, si potrà pcipare a un contest che prevede la pubblicazione dei propri sogni nel cassetto, da una poesia o un racconto, fino a un’opera d’, una vignetta, una illustrazione, un progetto ...

RaiTre : Tra poco, dopo #CittaSegrete, su #Rai3 Domenico #Iannacone ci conduce nell'arte e nell'intimità della vita di Faust… - Roger_Xanth_Day : RT @DBking85: Oggi vi faccio conoscere un artista (ingiustamente) poco conosciuto..vedutista, manzoniano, amante dei scorci di campagna lom… - arabafenice35 : RT @Stefanialove_of: Creare è una passione, creare per uno scopo benefico è un'arte che parte dal ???? Se vi piacciono sono vostri con un co… - chrischristinae : RT @DBking85: Oggi vi faccio conoscere un artista (ingiustamente) poco conosciuto..vedutista, manzoniano, amante dei scorci di campagna lom… - Ansa_Piemonte : Arte: a Torino mostra in realtà aumentata di Darren Bader. Sarà ospitata dalla Galleria Franco Noero dal 19 aprile… -

Ultime Notizie dalla rete : Arte dal

Finestre sull'Arte

... perché la Sardegna si, o perché le nostre città d'no'. Sono le parole di Costa, in visita all'hub vaccinale della Fiera di Bologna. L'ipotesi delle isole "Covid" free, sostenutaministro ......le sue proposte in una mozione per il consiglio comunale per sostenere gli esercizi danneggiati... coinvolgendo i sindaci di altre città d', prime fra tutte Firenze e Venezia, per fare "...L’arte come territorio ideale per esprimere e conquistare la propria libertà. Il proprio spazio, i propri talenti, i propri sogni. Musica, scrittura, disegno, ballo e così via. Nelle diverse espressio ...Da Livorno e dall'Elba le sonorità latine e reggae di Gianluca De Vito Franceschi, Massimo Galli e Samuel Pellegrini. Entro l'estate l'ep "El Revolcon" ...