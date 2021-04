Arisa e Andrea Di Carlo di nuovo insieme La cantante sui social | Il negozio è chiuso

(Di lunedì 12 aprile 2021) Torna il sereno traDi, manager e suo compagno dalla fine del 2020. Dopo l’annuncio della rottura, arrivato un mese fa, la coppia appare disui. Diquattro giorni fa ha postato su Instagram l’immagine di un bacio tra lui e lacon la didascalia “io non so che ne sarà di noi, ma al momento siamo noi”, corredata da un cuore rosso. Inoltre l’artista, scherzando con l’amico giornalista Santo Pirrotta su Instagram, ha lasciato intendere di essere nuovamente impegnata: “Volevamo specificare che le proposte eventuali di matrimonio e di fidanzamento devono arrivare per Santo, perché io ho già il”.e Di, che nei ...

Sembrerebbe proprio che sia ritornato il sereno tra Arisa ed Andrea Di Carlo. Proprio qualche giorno fa, il giovane manager ha condiviso una foto in compagnia della professoressa di Amici. Annunciando, così, di essere ritornati insieme. Arisa e Andrea Di Carlo ritrovano l'amore. Incredibile, ma vero. Dopo la burrasca e le pesantissime parole che si sono detti l'un l'altra, ecco che torna il sereno. Come conferma la stessa cantante. Un mese fa la rottura. Di Carlo posta una foto di un bacio tra lui e la cantante: "Non so che ne sarà di noi, ma al momento siamo noi". Dopo la rottura di qualche giorno fa, Arisa ed Andrea Di Carlo sono ritornati insieme: adesso non ci sono proprio più dubbi.