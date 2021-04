Arabia Saudita, 14enne rischia l’impiccagione per un reato che forse non ha commesso (Di lunedì 12 aprile 2021) Quando le autorità saudite annunciarono, nel 2018, che i minorenni condannati a morte sarebbero stati salvati dall’impiccagione, precisarono che il provvedimento non avrebbe riguardato tutti i reati. Il provvedimento è entrato in vigore nel 2020 per molti, compresi il nipote del noto sceicco al-Nimr e altri due compagni di prigionia, ma per Abdullah ah-Huwaiti potrebbe non valere. Arrestato nel maggio 2017 quando era poco più che quattordicenne, al-Huwaiti è stato sottoposto a un processo irregolare basato su una confessione fatta sotto tortura e, nell’ottobre 2019, condannato a morte per rapina a mano armata e omicidio. Gli altri cinque co-imputati sono stati condannati a 15 anni di carcere e mille frustate. Secondo gli atti del processo, il 5 maggio 2017 al-Huwaiti sarebbe entrato in una gioielleria della città di Duba, nella provincia di Tabuk, vestito da donna e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Quando le autorità saudite annunciarono, nel 2018, che i minorenni condannati a morte sarebbero stati salvati dal, precisarono che il provvedimento non avrebbe riguardato tutti i reati. Il provvedimento è entrato in vigore nel 2020 per molti, compresi il nipote del noto sceicco al-Nimr e altri due compagni di prigionia, ma per Abdullah ah-Huwaiti potrebbe non valere. Arrestato nel maggio 2017 quando era poco più che quattordicenne, al-Huwaiti è stato sottoposto a un processo irregolare basato su una confessione fatta sotto tortura e, nell’ottobre 2019, condannato a morte per rapina a mano armata e omicidio. Gli altri cinque co-imputati sono stati condannati a 15 anni di carcere e mille frustate. Secondo gli atti del processo, il 5 maggio 2017 al-Huwaiti sarebbe entrato in una gioielleria della città di Duba, nella provincia di Tabuk, vestito da donna e ...

Advertising

NicolaMorra63 : Abbiamo bloccato la vendita di armi all'Arabia Saudita ed agli Emirati Arabi Uniti. Possiamo fare lo stesso per l'E… - TgLa7 : Arabia Saudita, 3 soldati giustiziati per alto tradimento - Agenzia_Ansa : E' di almeno 70 morti nelle ultime 24 ore il bilancio dei violenti combattimenti tra lealisti e ribelli Huthi nella… - Aldebaran_4 : @CarbonFrank @anna_salvaje @HMQueenBee Fai il grullino che difende chi va in Arabia Saudita a spese dei contribuent… - Ildragomd : RT @lacavaz: Secondo i dati di Amnesty International, l’Arabia Saudita ha effettuato il maggior numero di esecuzioni al mondo nel 2019, dop… -