Aperto il centro vaccinazioni a Fisciano

(Di martedì 13 aprile 2021) di Erika Noschese E’ stato ufficialmenteieri mattina ilvaccinazione a. Ad annunciarlo il sindaco Vincenzo Sessa. “La vaccinazione anti-Covid rappresenta uno strumento fondamentale per la lotta al virus in cui l’Amministrazione comunale crede fortemente. A seguito dell’attivazione drive-in dell’Usca, alla frazione Lancusi, per l’effettuazione dei tamponi molecolari, grazie alla volontà del Comune, del Distretto Sanitario 67, dei medici di famiglia e dei volontari dell’Associazione la Solidarietà, di fare fronte comune, abbiamo raggiunto l’ambito obiettivo dell’apertura delvaccinazione anche a”, ha dichiarato il primo cittadino. Il, sito a Via Roma aCapoluogo, dispone di 4 ambulatori, forniti di ogni necessaria ...

Advertising

zaiapresidente : ??? Debutta domani il più grande centro di vaccinazioni del Veneto con una “portata” anche di 2.800 somministrazio… - ClaudiaChieppa_ : RT @marina_catucci: È stato aperto un centro vaccini a Time Square per i lavoratori dello spettacolo - stefshiddles : RT @saramaffio: Vedere il sindaco di NY parlare con così tanta emozione nella voce dell'importanza della cultura, il fatto che abbiano aper… - saramaffio : Vedere il sindaco di NY parlare con così tanta emozione nella voce dell'importanza della cultura, il fatto che abbi… - Andreacritico : RT @marina_catucci: È stato aperto un centro vaccini a Time Square per i lavoratori dello spettacolo -

Ultime Notizie dalla rete : Aperto centro

AltamuraLive

... come diavolo è possibile che a Roma, e in quasi tutte le grandi città italiane, non si sia... Sentendola parlare, sembra che invece lei abbia voglia una gran voglia di tornare aldella ...La Polizia di Minneapolis ha sparato ed ucciso un ventenne afroamericano in unperiferico della città, Brooklyn Center, e l'episodio ha innescato nuove proteste contro le ...presenti hail ...Dopo l’apertura di sabato del polo vaccinale di Quartu Sant’Elena e del secondo hub di Nuoro, oggi sarà il turno dei centri di Oristano e Dolianova. A Oristano tutto pronto per il taglio de ...Arcangelo Scacchi, a ridosso di via Grande Archivio che congiunge la piazza con Spaccanapoli e con il resto del centro storico ... spinto i giovani a vedersi in piazza e a festeggiare all’aperto, ben ...