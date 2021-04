Antonio Di Natale torna nel calcio | è il nuovo allenatore della Carrarese

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ilitaliano brinda ad un graditissimo ritorno:Di, ex capitano dell’Udinese, diventa ufficialmente il, società toscana che milita nel campionato di Serie C. È stato lo stesso club gialloblù di Carrara a confermare le voci. I marmiferi si erano appena separati, per decisione irrevocabile dell’ex tecnico, da Silvio Baldini.Dialla: il comunicato del club Laha chiarito la situazione attuale del club parlando dell’avvicendamento in panchina. La decisione, secondo il comunicato ufficialesocietà toscana, è tutta dell’ormai ex mister: “La società ha preso atto...

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Natale

Di, l'ex attaccante della nazionale e 'bandiera' dell'Udinese, è il nuovo allenatore della Carrarese, al posto del dimissionario Silvio Baldini. Lo ha annunciato ieri la società in una ...La carriera da allenatore diDiè pronta a decollare. Per l'ex attaccante di Empoli e Udinese , che ha iniziato l'avventura in panchina nel 2018 prima come collaboratore tecnico dello Spezia e poi come mister dell'...Antonio Di Natale è il nuovo allenatore della Carrarese. L’ex bomber di Udinese, Empoli e nazionale da ieri sera ha ufficialmente preso il posto di Silvio Baldini e ora toccherà a lui guidare la ...Lo ha annunciato ieri la società in una nota. 'L scelta per la guida tecnica della prima squadra è ricaduta su Antonio Di Natale che è persona di indiscussa fama calcistica e di indubbie capacità e co ...