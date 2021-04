Andrea Scanzi dedica L’affondo a questa fase storica di “pace terrificante”: “Siamo esattamente nella m…a” (Di lunedì 12 aprile 2021) “In questa fase storica di ‘pace terrificante’ Siamo esattamente nella merda“. E’ da questa conclusione che Andrea Scanzi parte per dedicare l’11esima puntata de ‘L’affondo’ – la rubrica in modalità video-selfie, disponibile tutti i martedì su TvLoft a partire dalle otto – non a un singolo politico – né Mario Draghi, né Giuseppe Conte, né Matteo Renzi e nemmeno Pierluigi Bersani, quanto all’intera classe politica e al sistema dei partiti italiani. “In questa fase storica in cui la politica è noiosa, in cui tutti dicono la stessa cosa, dove i giornali dicono che va tutto bene, in questa sorta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) “Indi ‘merda“. E’ daconclusione cheparte perre l’11esima puntata de ‘’ – la rubrica in modalità video-selfie, disponibile tutti i martedì su TvLoft a partire dalle otto – non a un singolo politico – né Mario Draghi, né Giuseppe Conte, né Matteo Renzi e nemmeno Pierluigi Bersani, quanto all’intera classe politica e al sistema dei partiti italiani. “Inin cui la politica è noiosa, in cui tutti dicono la stessa cosa, dove i giornali dicono che va tutto bene, insorta di ...

Advertising

fattoquotidiano : DEMOLITION MAN Da oggi #6aprile in edicola con il Fatto Quotidiano c'è il nuovo libro di Andrea Scanzi - fattoquotidiano : Quella di Renzi è una mossa suicida per dire: 'Io esisto' DEMOLITION MAN, il nuovo libro di Andrea Scanzi è in edi… - fattoquotidiano : 'Se la coerenza volasse, Renzi vivrebbe sottoterra' DEMOLITION MAN: il nuovo libro di Andrea Scanzi è in edicola… - ilfattovideo : Andrea Scanzi dedica L’affondo a questa fase storica di “pace terrificante”: “Siamo esattamente nella m…a” - linus01347695 : RT @Libero_official: A #nonelarena si cerca il dottor #Romizi, che ha vaccinato #Scanzi. Ma nessuno riesce a trovarlo: 'Il caso non è chius… -