Andrea Cerioli rischia grosso. Ecco cosa succede nella puntata di stasera de "L'Isola dei Famosi" (Di lunedì 12 aprile 2021) L'Isola dei Famosi 2021 torna ad allietare i telespettatori stasera, lunedì 12 aprile, con un'ottava puntata piena di sorprese. A rischio eliminazione ci sono Andrea Cerioli e Drusilla Gucci; il nome del concorrente che dovrà abbandonare la Palapa e lasciare la spiaggia principale dell'Isola verrà decretato stasera. Al momento, i fan del programma non sembrano avere dubbi in merito; sono tanti, infatti, quelli pronti a scommettere che uscirà l'ex tronista di Uomini e Donne. Il giovane, dopo un inizio piuttosto complicato, non sembra aver trovato una propria ...

Elii311 : Chi abbandonerà stasera l’isola? E perché proprio Andrea Cerioli????#prelemi #iostoconfariba - funnies53586762 : IN NOMINATION DRUSILLA vs ANDREA CERIOLI SMETTETELA DI OSANNARE??DRUSILLA??SULLA BASE DI DUE FRASE… - itsmc17 : RT @GiuliaAsco: Chi non avrebbe dovuto mangiare? E perché non proprio Andrea Cerioli #isola #prelemi - GiuliaAsco : Chi non avrebbe dovuto mangiare? E perché non proprio Andrea Cerioli #isola #prelemi - Giuh_h : ma il senso di Andrea Cerioli e Awed su QUELLA CAZZ* DI ISOLA QUAL È? IL NULLA SOMMATO AL NULLA CHE COME RISULTATO… -