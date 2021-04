Amici 2021, Martina, dopo l’ennesimo guanto di sfida, crolla: “Sono stanca” (Di lunedì 12 aprile 2021) Martina Miliddi, la ballerina della scuola di ‘Amici 2021,’ è sempre di più, nelle mire della maestra Alessandra Celentano, che per l’ennesima volta, le ha lanciato un guanto di sfida. Martina Miliddi, allieva di Amici 2021La Celentano, ha più volte rimarcato, che la ballerina, non dovrebbe nemmeno essere al Serale di Amici, sopratutto dopo la dichiarazione dell’allieva, che si è autoproclamata versatile come ballerina. Amici 2021, Martina, dopo l’ennesimo guanto di sfida, crolla: ” Sono stanca” dopo la lettera del ... Leggi su formatonews (Di lunedì 12 aprile 2021)Miliddi, la ballerina della scuola di ‘,’ è sempre di più, nelle mire della maestra Alessandra Celentano, che per l’ennesima volta, le ha lanciato undiMiliddi, allieva diLa Celentano, ha più volte rimarcato, che la ballerina, non dovrebbe nemmeno essere al Serale di, sopratuttola dichiarazione dell’allieva, che si è autoproclamata versatile come ballerina.di: ”la lettera del ...

