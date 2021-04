Amici 20, Martina Miliddi e il flirt segreto: “Lui è un ballerino famoso” (Di lunedì 12 aprile 2021) Galeotto potrebbe essere stato , ecco di chi si tratta. (screenshot video)Ci sarebbe un personaggio davvero molto famoso ad aver fatto breccia nel cuore di Martina Miliddi, la ballerina che partecipa al talent show Amici di Maria De Filippi. Si tratta di un nome davvero importante, che ha avuto diverse relazioni che hanno fatto discutere. La più nota di queste ha riempito per anni i rotocalchi della cronaca rosa. Avrete capito sicuramente di chi stiamo parlando. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Chi è Martina Miliddi: la ballerina di Amici 20 A quanto pare, da qualche tempo, per la concorrente del talent show c’è un nome famosissimo che le starebbe accanto. Se ne parla davvero tanto e ovviamente si tratta al momento solo di gossip. Infatti, ... Leggi su ck12 (Di lunedì 12 aprile 2021) Galeotto potrebbe essere stato , ecco di chi si tratta. (screenshot video)Ci sarebbe un personaggio davvero moltoad aver fatto breccia nel cuore di, la ballerina che partecipa al talent showdi Maria De Filippi. Si tratta di un nome davvero importante, che ha avuto diverse relazioni che hanno fatto discutere. La più nota di queste ha riempito per anni i rotocalchi della cronaca rosa. Avrete capito sicuramente di chi stiamo parlando. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Chi è: la ballerina di20 A quanto pare, da qualche tempo, per la concorrente del talent show c’è un nome famosissimo che le starebbe accanto. Se ne parla davvero tanto e ovviamente si tratta al momento solo di gossip. Infatti, ...

Advertising

gossipblogit : Amici 20, due ex ballerini dalla parte di Martina Miliddi: “La gente emette giudizi a caso” - vers4ce_ : ODDIO MA È UGUALE A MARTINA DI AMICI - see_lallero : #Amici20, due ex ballerini dalla parte di Martina Miliddi: “La gente emette giudizi a caso” - alexiuss11 : RT @moonfl0werxx: il fatto che la pagina di amici abbia eliminato il commento tecnico di Carolyn Smith dimostra quanto martina sia raccoman… - tempoweb : #Amici20 #gossip clamoroso: Stefano De Martino e il debole per la ballerina, cosa si sa #Amici #12aprile… -