Amici 20, Martina Miliddi e Aka7even si sono lasciati? La strana reazione del cantante (Di lunedì 12 aprile 2021) Martina Miliddi e Aka7even si sono lasciati? Proprio oggi, nel corso del daytime di Amici 20, la ballerina sarda è stata messa a dura prova con l’ennesimo guanto di sfida di Alessandra Celentano che voleva farla confrontare con Serena Stabile. Martina Miliddi e Aka7even si sono lasciati? Dopo aver visto il video della coreografia che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 12 aprile 2021)si? Proprio oggi, nel corso del daytime di20, la ballerina sarda è stata messa a dura prova con l’ennesimo guanto di sfida di Alessandra Celentano che voleva farla confrontare con Serena Stabile.si? Dopo aver visto il video della coreografia che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

nonmistresssare : 2 daytime e l'unico motivo di orgoglio è aka che non va a consolare martina. qui finisce amici abbiamo vintooooooo #Amici20 #Amici2020 - Gaia123987 : RT @3lisea_: Martina prova a portare via il fidanzato ad Aka, Aka geloso non rivolge la parola più a nessuno e se ne sta in disparte ignora… - IncontriClub : Amici 20, due ex ballerini dalla parte di Martina Miliddi: “La gente emette giudizi a caso” - blogtivvu : Amici 20, Martina Miliddi e Aka7even si sono lasciati? La strana reazione del cantante - TehBoh_Nico : A Martina non va di seguire una coreografia, perché per lei questo non è ballare. Tesoro allora perché hai partecipato ad Amici? #Amici20 -