Amici 20 | il guanto di sfida a Martina Miliddi | scoppia in lacrime

IL DAYTIME DI Amici SU CANALE 5 Nella puntata del daytime di Amici 20 andata in onda oggi 12 Aprile su Canale 5, va in onda la nuova sfida lanciata dalla Celentano a Martina Miliddi, in squadra con Lorella Cuccarini. LA PROPOSTA DELLA CELENTANO La nuova settimana dei concorrenti inizia con l'arrivo di una busta nera da parte di Alessandra Celentano per Martina Miliddi. Più volte la maestra Celentano ha ribadito che Martina non si merita di stare all'interno della scuola di Amici ed è per questo che ha lanciato una sfida molto difficile, sperando che questa volta la sfida sia "definitiva". La coreografia è un charleston con alcuni passi di classico, che però Martina può semplificare, a ...

