Alta tensione nel cuore di Roma | scontri e bombe carta alla manifestazione dei ristoratori – Il video

(Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo ladi una settimana fa,e commercianti di IoApro sono tornato in piazza aper protestare contro le misure restrittive del Governo. La Questura ha formalmente vietato il sit in di protesta perché «la piazza era stata già concessa e quindi occupata da un’altraregolarmente preavvisata nei giorni precedenti». Inoltre, la piazza prevede una capienza massima di massimo 100 persone, nel rispetto delle norme anti-Covid: un numero nettamente inferiore rispetto ai manifestanti presenti. Ma gli organizzatori della protesta non intendono fare marcia indietro. ANSA/ANGELO CARCONI I partecipantiorganizzata a Piazza San Silvestro dal movimento IoApro si confrontano con le forze dell’ordine schierate in tenuta ...

Advertising

silvanoavvento : RT @tempoweb: #IoApro La protesta dei #ristoratori a #Roma, fumogeni e Inno di Mameli in #piazzaSanSilvestro #12aprile #polizia https://t.… - trenocheritarda : @alice_ledda_ @giorgiogilestro Se tutti avessero fatto i suoi errori a quest'ora sarebbero fallite migliaia di atti… - quibresciait : Ancora tensione a Canton Mombello: un detenuto tenta di impiccarsi - (red.) Ancora disordini e alta tensione nel ca… - Gianluc21212259 : RT @PBPcalcio: Ho appena finito di vedere #yourhonor. Un pugno nello stomaco, tensione alta sempre, con quel dubbio di come andrà a finire… - Urbano___VIII : RT @FranceBlogger: #BREAKING Tensione alta a Piazza San Silvestro ????. #ioapro #Montecitorio -

Ultime Notizie dalla rete : Alta tensione

Cariche di alleggerimento, fumogeni e bombe carta in un pomeriggio ada piazza San Silvestro dove si tiene il sit - in 'IoApro' per chiedere la riapertura degli esercizi commerciali: alcuni manifestanti hanno lanciato petardi ed oggetti contro le forze ...Proteste e scontri con la polizia nella notte a Brooklyn Center, in Minnesota, dove numerosi attivisti si erano riuniti per una veglia dopo l'uccisione di un 20enne afroamericano, Daunte Wright, da pa ...Alta la tensione tra i 24 team in gara, organizzata dal Circolo Canottieri Barion di Bari, in collaborazione con Marina di Cala Ponte di Polignano a Mare e con il supporto della Lega Navale di ...