Alta tensione nel cuore di Roma: cariche e bombe carta alla manifestazione dei ristoratori – Il video (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo la manifestazione di una settimana fa, ristoratori e commercianti di IoApro sono tornato in piazza a Roma per protestare contro le misure restrittive del governo. La Questura ha formalmente vietato il sit in di protesta perché «la piazza era stata già concessa e quindi occupata da un'altra manifestazione regolarmente preavvisata nei giorni precedenti». Inoltre, la piazza prevede una capienza massima di massimo 100 persone, nel rispetto delle norme anti-Covid: un numero nettamente inferiore rispetto ai manifestanti presenti. Ma gli organizzatori della protesta non intendono fare marcia indietro. ANSA/ANGELO CARCONI I partecipanti alla manifestazione organizzata a Piazza San Silvestro dal movimento IoApro si confrontano con le forze dell'ordine schierate in tenuta ...

