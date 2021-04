GiovannaBrilli : RT @SecolodItalia1: Algerino 39enne si piazza nell’hotel chiuso di Rimini e si organizza lo spaccio: era stato già espulso - SecolodItalia1 : Algerino 39enne si piazza nell’hotel chiuso di Rimini e si organizza lo spaccio: era stato già espulso… -

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno controllato le camere presenti nella struttura, trovando in una di queste, un. L'uomo, sprovvisto di documenti, è stato trovato in ...La scorsa mattinata, la Polizia di Stato di Rimini ha denunciato in stato di libertà undi 39 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed invasione di terreni ed edifici. Alle ore 9.30 circa di ieri, sulla linea di emergenza "112 ", giungeva una ...Un 39enne algerino è indagato per le ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti e invasione di terreni ed edifici, colto sul fatto dalla Polizia, dopo essere entrato in un hotel di Bellariva ...è arrivata una segnalazione da parte del titolare di un albergo a Bellariva, il quale riferiva che sconosciuti erano entrati all’interno del proprio hotel.