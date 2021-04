Alessia Marcuzzi salta Le Iene: il marito è positivo al Coronavirus (Di lunedì 12 aprile 2021) Alessia Marcuzzi salta ‘Le Iene’. Il motivo? Lo ha spiegato la stessa co-conduttrice del programma di Italia 1 sui suoi profili social. Suo marito Paolo Calabresi Marconi è infatti risultato positivo al Coronavirus. “Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 12 aprile 2021)‘Le’. Il motivo? Lo ha spiegato la stessa co-conduttrice del programma di Italia 1 sui suoi profili social. SuoPaolo Calabresi Marconi è infatti risultatoal. “Purtroppo miola scorsa settimana è risultatoal tampone L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

_PuntoZip_ : LE IENE: ALESSIA MARCUZZI domani sera non potrà essere in studio per la conduzione dello show. Ecco perché - CeccarelliL_ : LE IENE: ALESSIA MARCUZZI domani sera non potrà essere in studio per la conduzione dello show. Ecco perché - arca1317 : RT @ultimenotizie: Alessia #Marcuzzi salta 'Le Iene'. Suo marito Paolo Calabresi Marconi è positivo al #coronavirus e la co-conduttrice del… - BlogSocialTv1 : LE IENE: ALESSIA MARCUZZI NON CI SARA’, FAN IN ANSIA - Tv3Blog : LE IENE: ALESSIA MARCUZZI NON CI SARA’, FAN IN ANSIA #alessiamarcuzzi -