Alessia Marcuzzi: “Purtroppo salterò Le Iene, mio marito la settimana scorsa è risultato positivo al covid” (Di lunedì 12 aprile 2021) Non è il primo programma che “cambia in corsa” causa covid-19: tra sospensioni della messa in onda, conduttori sostituiti o che guidano tutto da casa, c’è chi salta una puntata per via di un familiare positivo. È Alessia Marcuzzi che su Facebook scrive: “Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare. Ovviamente si è subito autoisolato e per ora sta bene. Io sono invece fortunatamente risultata NEGATIVA (ho già effettuato due tamponi molecolari) ma, come da protocollo, sono cautelativamente in casa in attesa di ulteriori controlli. Con molto dispiacere, a tutela delle persone che mi stanno accanto, e per rispetto della prassi, domani non potrò essere presente a Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Non è il primo programma che “cambia in corsa” causa-19: tra sospensioni della messa in onda, conduttori sostituiti o che guidano tutto da casa, c’è chi salta una puntata per via di un familiare. Èche su Facebook scrive: “miolaal tampone molecolare. Ovviamente si è subito autoisolato e per ora sta bene. Io sono invece fortunatamente risultata NEGATIVA (ho già effettuato due tamponi molecolari) ma, come da protocollo, sono cautelativamente in casa in attesa di ulteriori controlli. Con molto dispiacere, a tutela delle persone che mi stanno accanto, e per rispetto della prassi, domani non potrò essere presente a Le ...

