Alessia Marcuzzi, clamoroso forfait: fan dispiaciuti – FOTO (Di lunedì 12 aprile 2021) Alessia Marcuzzi ha annunciato la sua assenza all'appuntamento di domani, 13 aprile, a "Le Iene": il motivo ha lasciato tutti senza parole Il Coronavirus non smette di creare problemi. Come è successo già per tantissimi artisti e conduttori televisivi i quali, anche se non direttamente positivi al Covid, hanno dovuto assentarsi o far slittare la L'articolo proviene da Inews.it.

