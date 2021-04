Alessandro Gassmann chiama la polizia per denunciare il party del vicino di casa (Di lunedì 12 aprile 2021) Da vero difensore delle norme anti-assembramento, Alessandro Gassmann ha mandato la polizia dal suo vicino di casa: il gesto dell'attore che divide i fan Alessandro Gassmann denuncia il vicino alla polizia: “Ho fatto il mio dovere” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 12 aprile 2021) Da vero difensore delle norme anti-assembramento,ha mandato ladal suodi: il gesto dell'attore che divide i fandenuncia ilalla: “Ho fatto il mio dovere” su Notizie.it.

Advertising

Andrea11893544 : RT @IlPrimatoN: Il ruolo da protagonista in una fiction sugli 'eroi' del Covid è suo di diritto - ___Silvi__ : RT @IlPrimatoN: Il ruolo da protagonista in una fiction sugli 'eroi' del Covid è suo di diritto - filo_78 : RT @noitre32: Il DELATORE Alessandro Gassmann manda la polizia dal suo vicino e se ne vanta: “Ho fatto il mio dovere”: - PDUmorista : E comunque caro Alessandro Gassmann, Tommaso Buscetta non si è mai vantato su Twitter per quello che ha fatto.… - raffaelejosesti : RT @stemolinaradio: Scopro solo ora che Alessandro Gassman mi ha bloccato senza che io abbia mai commentato un suo tweet. Nel calcio si chi… -