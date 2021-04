Aldo cuva “Imperatoriam” e furono redatte da Triboniano | Teofilo e Doroteo

Leggi su cityroma

(Di lunedì 12 aprile 2021) Con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente vennero a formarsi dei regni barbarici in cui dovevano convivere le popolazioni romane con elementi barbarici. Per regolare la convivenzapreparate delle raccolte di leggi che vanno sotto il nome di “leggi romano – barbariche”, queste raccoltefacilitate dal fatto che erano rimaste in funzione nelle Gallie delle scuole imperiali di diritto. Si possono indicare i seguenti elementi più rilevanti: Queste leggi sono per noi preziose al fine di conoscere le condizioni di vita nelle province e materiali giuridici altrimenti perduti. Codice Giustinianeo Il codice Giustinianeo ebbe origine dalle scuole di Berito, Costantinopoli, Alessandria, Atene, Antiochia e Cesarea di Palestina che fornirono il personale per la cancelleria imperiale. L’imperatore Giustiniano ne fu l’anima e il propugnatore, per ...