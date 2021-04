Al ristorante solo con la prenotazione

(Di lunedì 12 aprile 2021) Come riapriranno i ristoranti quando i dati epidemiologici lo permetteranno? Il ministro Speranza ha spiegato che a maggio ci potrebbero essere le condizioni per poter allentare le misure anti covid. Oggi il Corriere spiega che si potrà andare a mangiare fuorisuobbligatoria per i clienti e obbligo di privilegiare gli spazi all’aperto. Sono queste le regole base per la riapertura dei ristoranti. Il nuovo protocollo, che sarà messo a punto la prossima settimana, darà la priorità ai locali pubblici che hanno posti a sedere per evitare gli assembramenti. Per quanto riguarda le altre norme del protocollo per la riapertura dei ristoranti, è prevista la misurazione della temperatura e l’igienizzazione delle mani all’ingresso, la mascherina per i clienti che non sono seduti al tavolo, che dovrà essere ...

Purtuttavia una riunione per poter valutare se in qualche regione si è compiuto il miracolo - non vaccinando come in Puglia quasimagistrati e avvocati - non si nega. L'appuntamento è fissato ...Ilpotrebbe essere invece un veicolo per controllare la situazione. Da noi la gente deve ... mainizialmente per pranzo. "Non basta", replica Nizzi. "Serve la sera, anche con orari ...Non solo, in molte - Lazio compreso - avrebbero numeri tali da ... Cambia poco - tra zone rosse e arancioni - per quanto riguarda i ristoranti e bar. Questi infatti devono rimanere chiusi al pubblico ...Ad esempio, il via libera alle terrazze dei ristoranti oppure l'alleggerimento delle restrizioni ... fra cui l'arte e lo sport – e cittadini aumenta giorno dopo giorno. Attualmente, tuttavia, solo due ...