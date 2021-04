Al Lingotto l’hub vaccinale da 1500 dosi al giorno

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 12 aprile 2021) Venti box e un centinaio di lavoratori tra personale medico e assistenza. Sono i numeri del nuovo hubdel, di Torino, il più grande le Piemonte che sarà inaugurato nei prossimi giorni e che a pieno regime dovrebbe consentire di arrivare aal. Si tratta del quinto hubin città oltre a ospedali e centri privati, dopo quelli allestiti al Cus di via Artom e all’Allianz Stadium, gestito dall’Esercito, e ai due punti di via Gorizia e via Schio. All’inaugurazione parteciperà anche il generale Francesco Paolo Figliuolo. L'articolo proviene da Nuova Società.