Al Bano: “Mi sono vaccinato con Pfizer perché le indicazioni mediche per me hanno previsto questo” (Di lunedì 12 aprile 2021) E alla fine Al Bano Carrisi si è vaccinato con Pfizer. Era da tempo che il 77enne cantante di Cellino San Marco aveva reso pubblici i suoi dubbi sulle qualità dei vaccini che gli italiani avrebbero potuto farsi inoculare per difendersi dal Coronavirus. Ebbene, Al Bano non è riuscito ad avere una dose di SputnikV, il vaccino russo fortemente consigliato dall’amico Putin non approvato all’uso in Italia, ma almeno ha evitato l’AstraZeneca, comunque consigliato dall’Aifa per gli over 60. In un’intervista al settimanale Voi ha spiegato: “Mi sono vaccinato il 29 marzo con Pfizer perché le indicazioni mediche per me hanno previsto questa scelta”. Poi riguardo alle disposizione governative sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) E alla fine AlCarrisi si ècon. Era da tempo che il 77enne cantante di Cellino San Marco aveva reso pubblici i suoi dubbi sulle qualità dei vaccini che gli italiani avrebbero potuto farsi inoculare per difendersi dal Coronavirus. Ebbene, Alnon è riuscito ad avere una dose di SputnikV, il vaccino russo fortemente consigliato dall’amico Putin non approvato all’uso in Italia, ma almeno ha evitato l’AstraZeneca, comunque consigliato dall’Aifa per gli over 60. In un’intervista al settimanale Voi ha spiegato: “Miil 29 marzo conleper mequesta scelta”. Poi riguardo alle disposizione governative sul ...

