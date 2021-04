Aka7even sempre sconfitto al Serale: i risultati delle sfide delle puntate (Di lunedì 12 aprile 2021) Aka7even non apprezzato al Serale Senza dubbio uno dei concorrenti più amati e seguiti di Amici 20 è certamente Aka7even. Fin dal suo ingresso nella scuola il rapper ha convinto a pieno non solo il pubblico, ma anche Anna Pettinelli, che ha così deciso di prenderlo sotto la sua ala, portandolo fino al Serale. Tuttavia L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 12 aprile 2021)non apprezzato alSenza dubbio uno dei concorrenti più amati e seguiti di Amici 20 è certamente. Fin dal suo ingresso nella scuola il rapper ha convinto a pieno non solo il pubblico, ma anche Anna Pettinelli, che ha così deciso di prenderlo sotto la sua ala, portandolo fino al. Tuttavia L'articolo proviene da Novella 2000.

