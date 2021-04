Air France-Klm | rafforza partnership con China Eastern Airlines

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 12 aprile 2021) Parigi, 12 apr. (Adnkronos) – Air– Klmla suacon, la compagnia aerea cinese che parteciperà all’aumento di capitale da 4 miliardi di euro annunciato dal gruppo franco-olandese. In una nota Air– Klm spiega che sarà intensificata la cooperazione commerciale tra le due compagnie e la collaborazione sarà estesa ad attività non commerciali (per esempio ristorazione o manutenzione), sarà prevista una presenza più forte del gruppo a Pechino con una collaborazione più forte sulle tratte Parigi-Pechino e Amsterdam-Pecchino. L'articolo proviene da Ildenaro.it.