Addio ad Enzo Sciotti, autore di moltissimi poster cinematografici: da "Vieni avanti cretino" a "La Casa 2" (Di lunedì 12 aprile 2021) Se n'è andato all'età di 76 anni Enzo Sciotti, storico illustratore e autore di alcune delle più belle locandine cinematografiche. Nato a Roma nel 1944, Sciotti aveva cominciato a lavorare per uno studio di grafica che realizzava poster per il cinema già all'età di 16 anni, apprendendo man mano il mestiere. Dallo Studio Bat di Riccardo Battaglia, Sciotti passò alla scuderia del cartellonista Maro, prima di fondare lo studio E2 assieme al collega Ezio Tarantelli. LEGGI ANCHE => Muore a 87 anni l'attore George Segal, una vita tra cinema e serie tv (tra cui 'The Goldbergs') Una capacità artistica straordinaria, che ha portato alla realizzazione di qualcosa come tremila manifesti, molti dei quali appartenenti alla commedia italiana che negli anni '70 e '80 ha prodotto ...

