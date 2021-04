5G, perché farò sciopero della fame contro l’aumento dei limiti delle emissioni elettromagnetiche (Di lunedì 12 aprile 2021) Alla fine sono arrivati dove volevano: innalzare drasticamente i limiti italiani sulle emissioni elettromagnetiche. Hai voglia a dire “il 5G inquina meno dei precedenti standard 2G, 3G, 4G”, oppure, “non c’è da temere per la salute”. perché gli interessi planetari che girano intorno a questa nuova tecnologia sono talmente tanti (diversificati, strutturati e forti) che si sta facendo passare il sillogismo per cui “più scambio dati, più velocità di trasmissione, più elettrosmog, uguale meno inquinamento, meno pericoli sanitari e ambientali”. E ci vuole davvero una bella faccia tosta per sostenerlo. In assenza di uno straccio di studio scientifico preliminare (dico uno) sugli effetti multipli e cumulativi per umanità ed ecosistema, in nome dell’emergenza Covid-19 e del grande resettaggio indicato dal Forum Economico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Alla fine sono arrivati dove volevano: innalzare drasticamente iitaliani sulle. Hai voglia a dire “il 5G inquina meno dei precedenti standard 2G, 3G, 4G”, oppure, “non c’è da temere per la salute”.gli interessi planetari che girano intorno a questa nuova tecnologia sono talmente tanti (diversificati, strutturati e forti) che si sta facendo passare il sillogismo per cui “più scambio dati, più velocità di trasmissione, più elettrosmog, uguale meno inquinamento, meno pericoli sanitari e ambientali”. E ci vuole davvero una bella faccia tosta per sostenerlo. In assenza di uno straccio di studio scientifico preliminare (dico uno) sugli effetti multipli e cumulativi per umanità ed ecosistema, in nome dell’emergenza Covid-19 e del grande resettaggio indicato dal Forum Economico ...

