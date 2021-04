12 aprile: il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus di oggi (Di lunedì 12 aprile 2021) Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus di oggi 12 aprile 2021 con i contagi nelle regioni, i morti e il tasso di positività. Ieri erano 15.746 i nuovi positivi e 331 i decessi secondo i dati della Protezione Civile. Intanto il presidente della Regione Vincenzo De Luca annuncia che la prossima settimana al 90% la Campania sarà fuori dalla zona rossa. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare 12 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia L’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia e la mappa dei contagi nelle regioni dicono in sintesi che: in Lombardia ci sono nuovi contagi; il Lazio ha nuovi casi di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) Ildelsuldi122021 con i contagi nelle regioni, i morti e il tasso di positività. Ieri erano 15.746 i nuovi positivi e 331 i decessi secondo i datiProtezione Civile. Intanto il presidenteRegione Vincenzo De Luca annuncia che la prossima settimana al 90% la Campania sarà fuori dalla zona rossa. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare 122021: ilsuldiin Italia L’andamento dell’epidemia diin Italia e la mappa dei contagi nelle regioni dicono in sintesi che: in Lombardia ci sono nuovi contagi; il Lazio ha nuovi casi di ...

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 aprile: 18.938 nuovi casi e 718 morti - SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 aprile: 13.708 nuovi casi e 627 morti - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: 12 aprile: il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus di oggi e i nuovi casi in Umbria, Valle d'Aosta, Ab… - RobertoKenn19 : RT @RegioneER: #incendiboschivi confermata la fase di attenzione, Codice Giallo su tutta la regione fino al 18 aprile. Cautela nel bruciar… -