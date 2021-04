12 aprile, Giornata Mondiale dell’uomo nello spazio: 60 anni dall’atterraggio di Gagarin (Di lunedì 12 aprile 2021) Era il 12 aprile 1961 quando Yuri Gagarin fece il suo primo volo tra gli astri. Per questo, oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’uomo nello spazio. Uomo nello spazio Photo by PexelsDeve essere stato strano per i nostri genitori ed i nostri nonni vedere un uomo che abbandonava la Terra per raggiungere lo spazio infinito, tra stelle e pianeti. Oggi, forse, non ci facciamo più caso ma, all’epoca, era davvero una missione straordinaria. Eppure, Yuri Gagarin fu il primo essere umano a orbitare attorno alla Terra, dopo il lancio di Sputnik nel 1957. Questo evento segna l’inizio dell’era spaziale per l’umanità, sottolineando anche l’importante contributo della scienza e della tecnologia ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Era il 121961 quando Yurifece il suo primo volo tra gli astri. Per questo, oggi si celebra la. UomoPhoto by PexelsDeve essere stato strano per i nostri genitori ed i nostri nonni vedere un uomo che abbandonava la Terra per raggiungere loinfinito, tra stelle e pianeti. Oggi, forse, non ci facciamo più caso ma, all’epoca, era davvero una missione straordinaria. Eppure, Yurifu il primo essere umano a orbitare attorno alla Terra, dopo il lancio di Sputnik nel 1957. Questo evento segna l’inizio dell’era spaziale per l’umanità, sottolineando anche l’importante contributo della scienza e della tecnologia ...

Advertising

MinisteroSalute : ?? 11 aprile - Giornata Nazionale per la donazione di organi e tessuti #sceglididonare - rusembitaly : Oggi si festeggia la Giornata di aeronautica. Il 12 aprile 1961 Yuri Gagarin effettuò il volo nello spazio sulla na… - repubblica : M5S, la proposta per istituire il 12 aprile la giornata in ricordo di Gianroberto Casaleggio. Oggi la celebrazione… - SCEMENZA : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, lunedì 12 aprile, con la Luna nel segno dell’Ariete. Buona lettura e felice giornata. https://t.… - DaniloStancato : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #12aprile. Scopri cosa succede questa settimana nelle Aule e nelle Commissioni di #Cam… -