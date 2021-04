12 aprile 1961 | Yuri Gagarin è il primo uomo ad andare nello spazio | SpecialeHDblog it

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ci sono imprese che sono entrate nella storia, eventi unici che hanno rappresentato una vera e propria svolta e che saranno ricordati nei secoli a venire. Alla base delle più importanti conquiste ci sono sempre grandi uomini e grandi donne, il cui coraggio ha permesso di scrivere la storia per come la conosciamo. Ed è proprio questo che vogliamo ricordare oggi, nel 60° anniversario della conquista delloda parte dell’. Oggi celebriamo l’importante eredità di unche affrontò un viaggio potenzialmente senza ritorno completamente solo, diventando leggenda. Sono passati 60 anni dalstorico obiettivo aerospaziale, era il 12quando il cosmonauta russoraggiunse l’orbita terrestre bassa provando per la prima ...

Il 12, alle 9 e 7 minuti ora di Mosca, la sonda Vostok con a bordo il pilota - cosmonauta Yuri Alekseevich fu lanciata dal cosmodromo di Baikonur, nell'allora Unione Sovietica. Solo 108 ......laser a San Pietroburgo per celebrare il 60esimo anniversario dell'impresa del russo Yuri Gagarin che aprì la via alle missioni umane di esplorazione dello spazio esattamente il 12del. ...Sono passati esattamente sessant’anni da quel 12 aprile 1961, giorno in cui un giovane astronauta del villaggio di Klušino, a duecento chilometri a ovest da Mosca, diventò di fatto un autentico dio in ...Era il 12 aprile del 1961, 60 anni fa, e il luogo era una fattoria, un colcos vicino alla città di Engels, nel sud ovest della Russia, a poche centinaia di metri da un'ansa del grande fiume Volga, ...