Zona arancione: le Regioni che cambieranno colore da lunedì, tutto quello che c'è da sapere (Di domenica 11 aprile 2021) L'Italia è quasi completamente in Zona arancione, con l'ultima firma alle ordinanze del ministro della Salute Speranza, da lunedì 12 aprile l'Italia cambierà radicalmente colore. Tra prime e riaperture, maggiore libertà nel movimento e ritorno in aula per altri studenti, ecco cosa cambierà. L'Italia è quasi tutta arancione Il 12 aprile l'Italia cambierà di nuovo aspetto nella divisione a zone, infatti saranno 15 le Regioni che saranno arancioni. Il coprifuoco resterà in vigore ma potranno riaprire attività fino ad ora chiuse come parrucchieri, barbieri, centri estetici e negozi di abbigliamento. Ci si potrà spostare liberamente all'interno del proprio comune senza autocertificazione, che servirà invece se uscirà da esso o si lascerà la propria Regione.

