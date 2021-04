Zona arancione e zona rossa da oggi, regole spostamenti e negozi (Di domenica 11 aprile 2021) zona arancione da oggi per quasi tutta Italia e regole più soft per scuola, spostamenti e categorie di negozi. Nella fascia rientrano in particolare Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. zona rossa solo per Campania, Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna, un mese fa zona bianca e ora alle prese con i divieti più rigidi per arginare la diffusione del coronavirus. Entrano in vigore le ordinanze varate dal ministro Roberto Speranza dopo i dati dell’ultimo monitoraggio. Per gran parte del paese -in assenza di zona gialla- ecco le misure più soft: sempre coprifuoco dalle 22 alle 5, ma scuola aperta anche a seconda terza media. Gli studenti delle superiori ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021)daper quasi tutta Italia epiù soft per scuola,e categorie di. Nella fascia rientrano in particolare Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte.solo per Campania, Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna, un mese fabianca e ora alle prese con i divieti più rigidi per arginare la diffusione del coronavirus. Entrano in vigore le ordinanze varate dal ministro Roberto Speranza dopo i dati dell’ultimo monitoraggio. Per gran parte del paese -in assenza digialla- ecco le misure più soft: sempre coprifuoco dalle 22 alle 5, ma scuola aperta anche a seconda terza media. Gli studenti delle superiori ...

