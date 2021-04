Zack Snyder's Justice League: Darkseid è protagonista di concept art inediti (Di domenica 11 aprile 2021) Nella Justice League di Zack Snyder è stato finalmente dedicato spazio al personaggio di Darkseid, di cui adesso possiamo vedere dei concept art inediti. Zack Snyder's Justice League è stato un grande successo di pubblico e critica, e parte del merito va anche alla presenza di uno dei più celebri villain della tradizione fumettistica DC, Darkseid. Vediamo allora degli inediti concept art del personaggio. "Ecco il concept model che ho realizzato per #Darkseid in occasione della Justice League di Zack Snyder" scrive Jason Matantz su Instagram, allegando ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 aprile 2021) Nelladiè stato finalmente dedicato spazio al personaggio di, di cui adesso possiamo vedere deiart'sè stato un grande successo di pubblico e critica, e parte del merito va anche alla presenza di uno dei più celebri villain della tradizione fumettistica DC,. Vediamo allora degliart del personaggio. "Ecco ilmodel che ho realizzato per #in occasione delladi" scrive Jason Matantz su Instagram, allegando ...

Advertising

Ara947 : RT @CollezionismoXt: Iron Studios statua 1/10 Zack Snyder's Justice League Art Scale Superman Black Suit. Per info scrivere a collezionismo… - RetweetDc : RT @CollezionismoXt: Iron Studios statua 1/10 Zack Snyder's Justice League Art Scale Superman Black Suit. Per info scrivere a collezionismo… - CollezionismoXt : Iron Studios statua 1/10 Zack Snyder's Justice League Art Scale Superman Black Suit. Per info scrivere a collezioni… - flor_entino : bbb 1 foi dirigido pelo zack snyder tela quadrada - GianlucaOdinson : Army of the Dead: martedì il trailer del nuovo film di Zack Snyder -