Yamamay | ceo | ' ancora una tentata rapina a Milano | segno disperazione'

(Di domenica 11 aprile 2021), 11 apr. (Adnkronos) - "Oggi pomeriggio nuovo tentativo diin un nostro negozio pieno centro di, in Corso Buenos Aires. Non c'è più argine allae alla crescente diseguaglianza sociale se non quello di riaprire secondo criteri di sicurezza reale tutte le attività nei nostri centri città". Così Gianluigi Cimmino, ceoe Carpisa, constatando di aver subito in meno di due mesi due episodi del genere. "Viviamo tra chiusure forzate e aperture nel deserto, in entrambi i casi non siamo più nelle condizioni di proteggere posti di lavoro. Chiediamo per l'ultima volta di avere risposte dal Governo chiare e che ci mettano in condizione di programmare il nostro futuro, qualunque esso sia", afferma

Lo dice Gianluigi Cimmino,die Carpisa, in una nota. 'Tra chiusure forzate e aperture autorizzate in luoghi diventati deserti non siamo più nelle condizioni di proteggere i nostri ...Lo stesso ha fatto Roberto Colombo,del Lanificio Luigi Colombo a Borgosesia (Vc), per la ... dalla Marini Industrie al Gruppo Benetton in Veneto , daa Gallarate a Carpisa a Nola, in ...Così Gianluigi Cimmino, ceo Yamamay e Carpisa, constatando di aver subito in meno di due mesi due episodi del genere. "Viviamo tra chiusure forzate e aperture nel deserto, in entrambi i casi non siamo ...Tentata rapina nel negozio di abbigliamento intimo della catena Yamamay in corso Buenos Aires a Milano. Intorno alle 13 di oggi un uomo è entrato nel negozio - aperto, visto che è tra le ...