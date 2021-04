Yamamay ancora nel mirino dei ladri | Cimmino | Riaprire subito i negozi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 11 aprile 2021) “Oggi pomeriggio c’è stato un nuovo tentativo di rapina in un nostroo nel pieno centro di Milano, in Corso Buenos Aires. Per mettere un argine a questa crescente disperazione e al disagio sociale è necessariole attività che possono essere svolte in sicurezza nelle città e nei centri commerciali”. Lo dice Gianluigi, ceo die Carpisa, in una nota. “Tra chiusure forzate e aperture autorizzate in luoghi diventati deserti non siamo più nelle condizioni di proteggere i nostri dipendenti e difendere i loro posti di lavoro. Chiediamo per l’ultima volta di avere risposte chiare dal Governo: vogliamo essere messi in condizione di programmare il futuro delle nostre attività, qualunque esso sia” aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.