Xiaomi Mi MIX 4 con fotocamera sotto al display | nuove confermeHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di domenica 11 aprile 2021) Il 2021 pare essere perl’anno del rilancio della serie Mi MIX: abbiamo potuto infatti apprezzare il pieghevole Mi MIX Fold, presentato a fine marzo, ed ora siamo in attesa del debutto di Mi MIX 4, smartphone già “visto” in una serie di concept render (immagine d’apertura) in cui lo si immagina dotato di unprivo di qualsivoglia interruzione, che sia un notch o un foro per ospitare la. E a quanto pare sarà davvero così, almeno stando alle informazioni in possesso dell’affidabile leaker Ice Universe. Eccolo dunque in tutto il suo splendore, anche se non si tratta ovviamente di un’immagine ufficiale ma semplicemente di un render che non fa altro che confermare nuovamente l’assenza dellaanteriore. Nessun colpo di scena da parte di, nessun meccanismo pop-up ...