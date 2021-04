Xbox celebra l'acquisizione di Bethesda con una serie di speciali "ritratti di famiglia"

(Di domenica 11 aprile 2021) L'die di tutti gli studi Zenimax è stata sicuramente una delle mosse più importanti mai effettuate da Microsoft, da quando fa parte dell'industria videoludica. Il marketing della compagnia non ha mai voluto glissare sulla questione e ha sempre colto ogni occasione possibile per ricordarci dove finiranno (anche solo in esclusiva temporale) i futuri prodotti Elder Scrolls, Doom e compagnia. Perre (nuovamente) l'ingresso di Zenimax nei Microsoft Studios, il profilo social diha condiviso il primo di unadi "", commissionati per immortalare i nuovi membri della. Leggi altro...

Per celebrare (nuovamente) l'ingresso di Zenimax nei Microsoft Studios, il profilo social di Xbox ha condiviso il primo di una serie di "ritratti", commissionati per immortalare i nuovi membri della ...Per rendere "ufficiale" il ritorno di Tunic dal girone dantesco dei vaporware, anche i social del Team Xbox fanno da grancassa mediatica alla scena della porta d'oro riaperta dagli studi Finji e ne ...