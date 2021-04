Advertising

ilpost : Wim Hof ha scoperto l’acqua fredda? -

Ultime Notizie dalla rete : Wim Hof

Il Post

Ho visto l'impresa di, un atleta estremo molto rispettato, che nel 2007, aveva corso la mezza maratona a piedi nudi su neve e ghiaccio in 2h 16m 34s. Volevo provarla nel 2022, ma poche ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Travis Trigger Smith ?? (@triggtrav) Personaggio chiave in questo frangente è, soprannominato 'Ice Man' per la sua capacità di ...Il suo metodo che tiene insieme bagni gelati, meditazione e respirazione è alla base di un gran business, con tantissimi seguaci e qualche scettico ...“La crioterapia, ovvero lo star bene con l’esposizione al freddo, l’ho scoperta circa due anni fa guardando su Internet un video di Wim Hof (The Iceman, il profeta di questa nuova disciplina - ndr) - ...